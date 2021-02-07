رئيس البرلمان: المجلس ينتظر إخطار وزير الداخلية بوفاة النائب سعد الجمال

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس البرلمان، أنه بعد ذلك سيتم إعلان خلو مقعده، ليتم مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات، لتعلن عن بديله فى القائمة الاحتياطية.

يشار إلى أن أبنته أسماء هى البديل له فى القائمة الاحتياطية الوطنية من أجل مصر عن قطاع الجيزة وشمال وجنوب الصعيد.