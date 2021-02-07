ننشر جدول أعمال لجان مجلس النواب اليوم الأحد

جدة - نرمين السيد - وينشر دوت الخليج، جدول أعمال المجلس، اليوم، حيث تعقد اللجنة اجتماعا بالقاعة الزرقاء، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة بيان وزير المالية بحضور الوزير.

فيما تعقد اللجنة اجتماعا لمناقشة بيان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، حيث تمت دعوة الوزيرة، وتعقد لجنة القوى اجتماعا بقاعة اللجنة بحضور الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة لمناقشة بيانه الذى ألقاه أمام المجلس.

كما ستعقد لجنة الطاقة، اجتماعا بالقاعة الفرعونية لمناقشة بيان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث تمت دعوة الوزيرة للحضور.

أما لجنة الادارة المحلية، فستعقد اجتماعها بقاعة اللجنة لمناقشة بيان الوزير محمود شعراوى، فيما يخص البيان الذى ألقاه أمام المجلس، بحضوره.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التضامن، اجتماعا فى الخامسة مساء لمناقشة البيان الذى ألقته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وتمت دعوة الوزيرة للحضور.

كما تعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعا اليوم الخامسة مساء وذلك لاستكمال مناقشة قانون الصكوك السيادية.

وتعقد لجنة النقل اجتماعا فى الخامسة مساء لاستكمال دراسة ما جاء فى بيان، كامل الوزير، وزير النقل.