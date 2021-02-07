الحكومة: إصدار 15 مليون عملة معدنية تحمل شعار فرق مصر الطبية

جدة - نرمين السيد - وأكد المركز الإعلامى، اليوم الأحد، أنه لا صحة لإصدار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنفوجراف ينفى طرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية"، وأن الإنفوجراف المتداول مزيف، وغير تابع للمركز نهائياً، وأن أى إنفوجراف يصدره المركز الإعلامى يتم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، مُشيراً إلى أنه تم بالفعل طرح 15 مليون قطعة عملة معدنية "الفكة" من قبل "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة" تحمل شعار "فرق مصر الطبية"، تقديراً لدورهم البطولى فى إنقاذ حياة آلاف المواطنين.

وحذر من استغلال اسم المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أو صفته الرسمية فى نشر أى أخبار أو معلومات، مُشدداً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى ذلك الإنفوجراف المزيف.