سفير الصين بالقاهرة: 300 ألف جرعة لقاح  لدعم مصر فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، أن الصين ستقدم 300 ألف جرعة لدعم الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصًا على التعاون الدي بدء بين البلدين منذ ظهور جائحة كورونا.





وأضاف سفير الصين بالقاهرة خلال المؤتمر الصحفى الثانى هذا العام والذى تم عقده اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرنس من سفارة الصين بالقاهرة لاحترام توجيهات الحكومة المصرية بمنع التجمعات فى الاماكن المغلقة، أن الصين ستقدم دفعة من اللقاحات للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فى إطار حرصها على دعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن الصين لا تنسى أن الرئيس السيسى أرسل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لبكين بهدية التضامن فى أصعب الأوقات، و لذلك أرسلت الصين دفعات من الهدايا كتضامن لمكافحة الفيروس، كما أرسلت برتوكولا كاملا عن الفيروس وكيفية مواجهته.

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