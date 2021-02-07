سامح شكرى يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ‫سامح شكرى، اليوم الأحد بالقاهرة، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف.



جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ‫سامح شكرى، اليوم الأحد بالقاهرة، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف.

وجرى خلال اللقاء تباحث حول سُبل تعزيز مجمل العلاقات بين مصر والمجلس، والتشاور بشأن آليات دفع العمل العربى المشترك.

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