محمد أبو العينين ينعى الراحل سعد الجمال

جدة - نرمين السيد - وقال أبو العينين: "البقاء لله وحده أنعى أخا صديقا أمضى حياته دفاعا عن الوطن حتى ترقى فى أرفع المناصب وأثرى الحياة السياسية بخبرته".

وتابع وكيل مجلس النواب: "كان مثالا للوطنية المخلصة وقدم الكثير لدائرته وهو مثالا أمينا على عروبته ومصريته ووطنه ونحيى فيه الوفاء والإخلاص رحمة الله على الأخ والصديق سعد الجمال، إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما أكد النائب صابر عبد الحكيم أبو زيد، أن الراحل سعد الجمال، كان مثالا برلمانيا متميزا، ومثالا للخلق الكريم والأصل الطيب.

وأضاف النائب: "سيظل الراحل يعيش بيننا بسيرته الطيبة ومبادئه السامية، رحم الله الفقيد، وخالص العزاء لكل أهله ودائرته".

وبدأت الجلسة العامة أعمالها بالوقوف دقيقة حداد على روح اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب السابق، والذى وافته المنية أول أمس.

وتشهد جلسة اليوم، الاستماع لبيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ضوء قرار اللجنة العامة للمجلس باستدعاء الحكومة لعرض بيانها.