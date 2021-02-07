وزير الخارجيَّة العراقي يتسلّم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد

تسلّـم وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، نسخة من أوراق اعتماد سفير مصر الجديد، وليد محمد إسماعيل، أمس السبت.

وأبدى الوزير العراقي استعداد وزارة الخارجيَّة، لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهمَّة البعثة الدبلوماسيَّة المصرية في العراق لتعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين سيما وأنَّ البلدين يمتازان بعمق حضاري وتاريخ عريق يجعلهما مُتقاربين في العديد من المجالات، مؤكّدًا أنَّ العراق يتطلـع إلى مزيد من التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمنيّ لمواجهة بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ.

من جانبه نقل السفير وليد محمد إسماعيل تحيات وزير الخارجيّة سامح شكري إلى الوزير العراقي مُؤكدًا أنَّ بلاده تتطلع لإقامة أفضل العلاقات مع العراق.