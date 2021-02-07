مصر للطيران تسير 3 رحلات استثنائية إلى السعودية لنقل العالقين

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، 3 رحلات استثنائية من مطار القاهرة الدولي إلى مطارات المملكة العربية السعودية لنقل المصريين العالقين هناك بعد قرار السلطات السعودية بتعليق حركة الطيران القادمة من 20 دولة مختلفة منهم مصر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن شركة مصر للطيران ستسير 3 رحلات جوية بارقام MS2671 متجهة الي مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ورحلة برقم MS2677 متجهة الي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ورحلة برقم MS2081 متجهة إلى مدينة الدمام لعودة المصريين العالقين هناك.

وكان الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت أنها مستمرة فى تسيير رحلات العودة من المملكة العربية السعودية لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعوديه الي جمهورية مصر العربيه اثناء فترة التعليق، وأنه يم يتم الإعلان عن موعد عودة تشغيل الرحلات مرة أخرى.

وأضافت المصادر، أن الشركة تسيير رحلات بشكل يومي لسفر الحالات الاستثنائية والتي تشمل كل من الأطباء وأسرهم والمواطنين السعوديين وأعضاء البعثات الدبلوماسية، على أن تنقل تلك الرحلات المصريين العالقين بالمطارات السعودية هناك.