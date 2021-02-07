نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تكشف حقيقةً طرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزارء، اليوم، حقيقةً الانفوجراف المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث يستغل اللوجو الخاص بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وينفي طرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية".

وينفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة لإصدار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا ينفي طرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية"، وأن الإنفوجراف المتداول مزيف، وغير تابع للمركز نهائيًا، وأن أي إنفوجراف يصدره المركز الإعلامي يتم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عبر الرابط التالي "https:www.facebook.comEgyptianCabinet".

وأشار المركز إلى أنه تم بالفعل طرح ١٥ مليون قطعة عملة معدنية "الفكة" من قبل "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة" تحمل شعار "فرق مصر الطبية"، تقديرًا لدورهم البطولي في إنقاذ حياة آلاف المواطنين، مُحذرًا من استغلال اسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أو صفته الرسمية في نشر أي أخبار أو معلومات، مُشددًا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك الإنفوجراف المزيف.