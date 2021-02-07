نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان يحيل لائحة مجلس "الشيوخ" للجنة التشريعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك للاستماع إلى بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو طلعت، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وأحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، للجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وبدأت الجلسة العامة أعمالها بالوقوف دقيقة حداد على روح اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب السابق، والذى وافته المنية أول أمس.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

