المالية والتضامن يسعون لـ زيادة المعاشات 2021

صرف المعاشات- ارشيفية
ازدادت المعدلات البحثية عن زيادة المعاشات 2021، عبر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحات وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي الذين يسعوا إلى توفير حياه كريمة من خلال زيادة المعاشات 2021.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تسعى لزيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن، حيث جرى تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام لـ306 مليارات جنيه.
جهود وزارة المالية لزيادة معاشات 2021
خصصت وزارة المالية 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ خلال 48 عامًا وفقًا لخطة الـ 50 عاما المقبلة، يصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات لـ45 تريليون جنيه.
ولفت وزير المالية، في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة تستهدف استقرار أحوال أصحاب المعاشات، ليكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات، كما أعلن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء تشوهات ملف الدعم.
معاشات 2021
زادت المعاشات المستحقة في عام 2020، بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه.
تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية، كما بلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.
معاشات فبراير 2021
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن، في صرف معاشات شهر فبراير لمستحقي الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك تنفيذا لقانون زيادة المعاشات، الذي يعد من أهم وأبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب حيث يستهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1 /7 /2006.
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