المالية والتضامن يسعون لـ زيادة المعاشات 2021

ازدادت المعدلات البحثية عن زيادة المعاشات 2021، عبر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحات وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي الذين يسعوا إلى توفير حياه كريمة من خلال زيادة المعاشات 2021.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تسعى لزيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن، حيث جرى تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام لـ306 مليارات جنيه. جهود وزارة المالية لزيادة معاشات 2021

خصصت وزارة المالية 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ خلال 48 عامًا وفقًا لخطة الـ 50 عاما المقبلة، يصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات لـ45 تريليون جنيه.