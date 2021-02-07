موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بايرن ميونخ فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

تنتظر جماهير الكرة المصرية والعالمية، والجماهير الأهلاوية بشكل خاص، المواجهة المرتقبة غدا بين الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020، المقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وصعد فريق النادي الأهلي إلى هذا الدور بعد تخطيه لفريق الدحيل القطري في دور ربع النهائي منذ أيام، بالفوز بنتيجة 1-0، بهدف حسين الشحات في الدقيقة 30، والذي جاء بعد كرة قطعت من لاعب وسط الدحيل، عن طريق والتر بواليا الذي ترك الكرة لحسين الشحات وسدد كرة أرضية رائعة على يمين صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل.

على الجانب الآخر يلعب العملاق البافاري من الدور قبل النهائي، كما تنص لائحة البطولة أن يشارك بطل أوروبا من هذا الدور.





موعد مباراة الأهلي القادمة وبايرن ميونخ

وتلعب المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الإثنين على ملعب الريان بالدوحة.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ

وتذاع المباراة عبر قنوات bein sports HD، كما أعلنت شبكة القنوات القطرية، عن إذاعة المباراة عبر قناتها المجانية المفتوحة.





قائمة الأهلي





ويلعب النادي الأهلي تلك البطولة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.





قائمة بايرن ميونخ





على الجانب الآخر يدخل العملاق البافاري بقائمة مدججة بالنجوم، وتضم كلا من:

حراسة المرمى: نوير، شنيلر، هوفمان.

الدفاع: سولى، بافارد، ألفونسو ديفيز، بواتينج، لوكاس هرنانديز، ألابا، بونا سار.

الوسط: كيميتش، مارك روكا، توليسو، دانتاس، كومان، موسيالا.

الهجوم: ليفاندوفسكي، جنابري، ساني، دوجلاس كوستا، موتينج، مولر.

وتعد هذه هي المباراة الثالثة التي تجمع بين الفريقين، حيث تواجها من قبل في مباراتين وديتين، الأولى عام 1977، والثانية عام 2012.

فاز الأهلي في المباراة الأولى نتيجة 2-1، بينما فاز فريق بايرن ميونخ في المباراة الثانية بنفس النتيجة.

واجتمع الفريقين من قبل في كأس العالم للأندية نسخة 2013، والتي فاز بها العملاق البافاري، ولكن لم يتواجه الفريقين في تلك النسخة.