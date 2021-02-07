عمرو طلعت: منصة مصر الرقمية ستقدم 45 خدمة ويشترك فيها أكثر من مليون مواطن

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منصه مصر الرقمية التي تم إطلاقها أغسطس الماضي يشترك فيها أكثر من مليون مواطن وتقدم له أكثر من 45 خدمة، ومنها خدمات المرور حيث يستطيع المواطن تجديد الرخصة واستخراج بدل الفاقد للمركبات عبر المنصه، فضلا عن خدمات التموين ذات الأهمية للمستحقين للبطاقة التموينية، خدمات الشهر العقاري.
وتابع طلعت، أن الإطلاق الثاني للخدمات عبر المنصة من المتوقع أن يجري خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بواقع 21 خدمة جديدة منها المحاكم، والإسكان الاجتماعي، لافتاً إلي أن المنصة مصممة لتناسب كل أنواع المواطنين وشرائحهم لاسيما وتنوع وسائل السداد سواء شركات السداد النقدي أو محافظ المحمول أو الائتمان.
واستطرد وزير الاتصالات بتأكيده أن المنصة متوفرة لكل من يرغب في التعامل مع التكنولوجيا، أما من لا يرغب في التعامل معها مباشرة يستطيع الحصول علي الخدمات عبر مراكز البريد، ومن لا يرغب في التكنولوجيا أو البريد يحصل علي كل الخدمات من خلال مركز الاتصالات "1599".
وأكد عمرو طلعت، أن العملية في منتهى السهولة، يستطيع المواطن الحصول علي الخدمات دون عناء.
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