وزير الاتصالات: تقدمنا في سرعة الانترنت من المركز 40 إلى الرابع في إفريقيا

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا، تقدم ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الأرضي فى أفريقيا من المركز 40 بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020.
وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات أكثر من 2 مليار جنيه.
وأكد أنه تم إنفاق استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الانترنت خلال العامين الماضيين و5.5 مليار جنيه للعام الحالي.
وكشف الوزير، الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية من إجمالى 32500 مبنى حكومي على مستوى الجمهورية مستهدف ربطهم خلال 24 شهرا باستثمارات 6 مليار جنيه.
وأعلن وزير الاتصالات، بدء تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة فى مليون منزل بـ51 مركزا
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