وزير الاتصالات: نمتلك منصة إلكترونية تضم مليون مواطن

جدة - نرمين السيد - وقال طلعت، إن التحول الرقمى يتمثل فى الخدمات التى تقدم للمواطنين عبر الخدمات الإلكترونية الحديثة، مضيفا أن استراتيجية الوزارة قائمة على أن تجعل من المواطن المصرى الهدف الأسمى لتقديم الخدمات.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من البنية التحتية لمصر الرقمية من خلال ربط قاعدة تعاملات المواطن مع الحكومة، وميكنة إجراءات الحكومة.

وتابع إنه لدينا اليوم المنصة الإلكترونية ويشترك بها مليون مواطن وتقدم 45 خدمة من بينها المرور، لافتا إلى أن الهدف من عمل الوزارة وفلسفتها هو بناء مجتمع رقمى لتقديم كافة الخدمات والادارة والاعتماد على الوسائل الرقمية الحديثة وبناء مصر الرقمية وهذا يكون من خلال عدد من المحاور:

المحور الأول: هو التحول الرقمى وهذا يعنى تقديم الخدمات من خلال الوسائل الرقمية الحديثة وبدأنا منذ عام 2016 فى بناء البنية المعلوماتية المصرية وهو ربط لكل المعلومات والبيانات من خلال 70 قاعدة بيانات لدى الحكومة المصرية وتم بناء تلك البنية المعلوماتية، ثم بدأنا ميكنة أعمال الحكومة.

وتم طرح هذا الأمر ويشترك فيها أكثر من مليون مواطن وتقدم أكثر من 45 خدمة منها ترخيص السيارات واستخراج الرخصة وتجديدها أو أى اجراء متعلق بذلك، وكذلك حزمة التموين والدعم وبطاقات التموين.

المحور الثانى: خاص بالتوكيل والتوثيق، فأصبح المواطن يستطيع أن ينهى 90 % من خدمات التوثيق والتوكيل من خلال الخدمة الرقمية وكذلك خدمات أخرى وسيتم تنفيذ أكثر من 21 خدمة جديدة سيتم إطلاقها فى الربع الأول من هذا العام، وهذا الأمر مصمم لاستخدامه من كل المواطنيين ومن خلال منصة مصر الرقمية ومن لا يستطيع التعامل معها فتحنا تنسيق وتعاون مع البريد من خلال مكاتب البريد أو من خلال مركز الاتصال من خلال خط ساخن للحصول على تلك الخدمات وكذلك وسائل السداد.