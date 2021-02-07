صور.. محافظ القاهرة يتابع إزالة منطقة بنى هلال العشوائية بمصر القديمة

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بنى هلال العشوائية بجوار سور مجرى العيون بشارع حسن الأنور بحى مصر القديمة والتى تضم 164 عقارا بإجمالى 618 أسرة.





وأكد محافظ القاهرة أن الإزالة تتم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم وفى إطار تطوير المنطقة الأثرية المحيطة بسور مجرى العيون.

وأوضح خالد عبد العال أنه يتم تسكين الأسر المستحقة بمشروع الأسمرات فى وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومزودة بجميع الخدمات اللازمة.

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