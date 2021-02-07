صور.. بدء إزالة عقار كوم الشقافة المائل فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - بدأ حى غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال هدم عقار كوم الشقافة المائل حتى سطح الأرض، بعد إخلاءه من السكان والمنقولات، تنفيذا لقرار لجنة لمنشآت الآيلة للسقوط، حفاظا على سلامة المواطنين.





كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، أمس، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحى غرب.

وتبين من الفحص أن العقار المائل مكون من أرضى و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.

ومن جانبها، قالت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إن العقار أنشئ عام 2009 بارتفاع 7 طوابق، وأجرى مالكه تعلية بمقدار طابقين عام 2011، مشيرة إلى أن العقار حدث له ميل مفاجئ بمقدار 50 سم.

وأصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عدة قرارات منها إخلاء 5 عقارات بمحيط العقار المائل من السكان، وتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لفحص السلامة الإنشائية لها، بالإضافة إلى تجهيز 3 مدارس مجهزة بـ 150 سرير، كإيواء مؤقت للأسر المتضررة.