صور.. سامح شكرى: مصر تؤكد دعمها الثابت للبنان الشقيق

جدة - نرمين السيد - وأكد شكرى خلال اللقاء، دعم ⁧‫مصر⁩ الثابت للبنان الشقيق، كما بحث سُبل تحريك الوضع الراهن فى ⁧‫لبنان⁩ بما يُلبى تطلعات الشعب اللبنانى.

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