صور.. قافلة من صناع الخير إلى حلايب وشلاتين لدعم المتضررين من كورونا

جدة - نرمين السيد - أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة والمصرف المتحد اليوم الأحد، تحت رعاية نيفين قباج وزيرة التضامن و اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية و اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، قافلة موسعة لتقديم الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية لأهالى مدن حلايب وشلاتين وسكان الأودية بهذه المناطق ضمن مبادرة "حماية" لدعم المتضررين من فيروس كورونا فى المحافظات الحدودية.





وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن القافلة الموسعة يتم تنظيمها بالشراكة بين صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة والمصرف المتحد و"سى إس أر إيجيبت" وتشمل تقديم خدمات طبية نوعية تستهدف الحد من العمى وعلاج الأنيميا والسكر للأطفال، وخصوصا من هم فى سن المدرسة، وسوف تقوم القافلة بتوقيع الكشف الطبى على الأهالى فى مجالات الباطنة والأطفال والجلدية بجانب أمراض العيون وإجراء تحاليل الأنيميا والسكر للأطفال فى سن المدرسة وتقديم العلاج المطلوب وتشخيص الإحتياج لنظارات طبية وجراحات عيون تمهيداً لإجراءها قريباً.

وأضاف زمزم، أن القافلة سوف تشمل أيضاً تقديم مساعدات إنسانية نوعية من بينها 1000 كرتونة مواد غذائية تحتوى الكرتونة الواحدة 16 كيلو من المواد الغذائية الضرورية والتى تتناسب مع طبيعة استهلاك هؤلاء السكان، كذلك توزيع حقائب وقاية من فيروس كورونا على الشرائح الأكثر تواجداً فى الشارع منهم فضلا عن توزيع ملابس على الأطفال فى سن المدرسة لتحفيزهم على الاستفادة من خدمات القافلة الطبية.

وأكد المصرفى أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن شراكة المصرف فى تنظيم القافلة ضمن أعمال المرحلة الثانية من مبادرة "حماية" التى تستهدف المحافظات الحدودية يأتى استمراراً للجهود التى قدمها المصرف فى دعم أهالينا فى المحافظات الحدودية، فقد سبق للمصرف أن قدم مساعدات موسمية متعددة من كراتين رمضان وبطاطين الشتاء وتقديم دعم نوعى لبعض الأنشطة الخيرية فى مناطق سانت كاترين والأودية بجنوب سيناء.

من جانبها أوضحت أية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة مستمرة فى دعم كل مصرى غير قادر من خلال تقديم الخدمات الإنسانية النوعية و تنظيم القوافل الموسعة، مشيرة إلى أن استهداف دعم أهالينا فى المناطق الحدودية من خلال مبادرة حماية سوف يشمل أيضاً أهالينا فى قرى النوبة جنوب أسوان وقرى والتجمعات الصحراوية بمدن الوادى الجديد ومرسى مطروح.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة والمصرف المتحد و CSR إيجيبت أطلقوا من محافظة جنوب سيناء قبل أيام قليلة المرحلة الثانية من مبادرة حماية التى استهدفت تقديم حقائب الوقاية من فيروس كورونا لعمال النظافة والشرائح الأكثر احتكاكاً بالجماهير كذلك توزيع بطاطين الشتاء على أكثر مناطق الجمهورية برودة وهى وديان سانت كاترين بوسط سيناء.