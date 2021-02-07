وزير الاتصالات: كل عقار بمصر سيكون له رقم قومى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن كل عقار بمصر سيكون له رقم قومى، مثل الرقم القومى للمواطنين، حيث يتم التعامل به مع كافة الجهات الحكومية.





جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لعرض بيانا عن أداء وزارته. وأضاف طلعت، إنه باكتمال تلك المنظومة، لن يكون هناك أى مشكلات فى عناوين العقارات، وتكرارها كما يحدث حاليا. وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن منصه مصر الرقمية التى تم إطلاقها أغسطس الماضى، يشترك فيها أكثر من مليون مواطن وتقدم له أكثر من 45 خدمة، ومنها خدمات المرور حيث يستطيع المواطن تجديد الرخصة واستخراج بدل الفاقد للمركبات عبر المنصه، فضلا عن خدمات التموين ذات الأهمية للمستحقين للبطاقة التموينية، خدمات الشهر العقارى.

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