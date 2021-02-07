النواب يطمئنون على حالة حازم إمام الصحية بعد إصابته بكورونا

أجرى قيادات مجلس النواب وأعضاء لجنة الشباب بمجلس النواب ووكيلى المجلس أحمد سعد الدين، ومحمد أبوالعينين والأمين العام المستشار أحمد مناع، ومحمود حسين رئيس لجنة الشباب اتصالات بالنائب حازم إمام للاطمئنان عليه بعد إصابته بفيروس كورونا واعتذاره عن حضور جلسات مجلس النواب هذا الأسبوع.
كان الإعلامي سيف زاهر، أعلن إصابة حازم إمام، عضو مجلس النواب ولاعب منتخب مصر والزمالك السابق بفيروس «كورونا»، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة سريعا.
وعين حازم إمام، مؤخرًا في مجلس النواب المصري ضمن الأعضاء الذي يتولى تعيينهم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويعد الثعلب الصغير أحد أبرز لاعبي الكرة التي أنجبتهم الملاعب المصرية عبر تاريخها الطويل.
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