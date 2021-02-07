مجلس النواب يحيل لائحة الشيوخ للجنة التشريعية

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، للجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وبدأت الجلسة العامة أعمالها بالوقوف دقيقة حداد على روج اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب السابق، والذي وافته المنية أول أمس.

وتشهد جلسة اليوم، الاستماع لبيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء قرار اللجنة العامة للمجلس باستدعاء الحكومة لعرض بيانها.

ومن المقرر عقب إلقاء البيان يتم إبداء ملاحظات الأعضاء عليها وبعد ذلك يعقب الوزير، ثم يحال البيان إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على هيئة مكتب المجلس.

ويستكمل المجلس الاستماع لبيانات الحكومة في جلسة غد الإثنين، بعرض بيان وزيرة التخطيط، عن إنجازات الوزارة وخطة العمل المستقبلية.

فيما تشهد جلسة الثلاثاء مناقشة 7 تقارير من اللجان النوعية، في مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنةالدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.