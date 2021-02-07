رئيس مجلس الشباب العربي يهنئ السيسي بنجاح بطولة العالم لكرة اليد

هنأت الدكتورة مشيرة أبو غالي رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة نجاح مصر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، مؤكدة أن مصر نجحت في تنظيم البطولة رغم جائحة «كورونا».

وقالت أبو غالي في بيان لها، اليوم الأحد 7 يناير، إنها تابعت أعضاء مجلس الشباب العربي من ٢٠ دولة عربية باهتمام شديد تنظيم البطولة بكافة تفاصيلها، مؤكدة أن مصر نجحت في أكبر تحدّ على مستوى العالم في ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة فرضتها أزمة فيروس "كورونا المستجد"، ولكنها استطاعت تذليل كافة العقبات و استضافت ٣٢ دولة من قارات العالم المختلفة، بفضل توجيهات ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي والإعداد والتنظيم الجيد من الحكومة المصرية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة .

وأشارت رئيسة مجلس الشباب العربي، إلى أن المتطوعين من شباب مصر في تنظيم البطولة أبهروا الشباب العربي والعالم وساهموا في إنجاح البطولة وظهورها بالشكل المشرف الذي يليق باسم مصر ومكانتها على الساحة الدولية .

وأكدت أبو غالي أنه رغم خسارة المنتخب الوطني المصري لكرة اليد في تلك البطولة، إلا أنهم أثبتوا أمام العالم أنهم نموذج يحتذي به للشباب الوطني الذي بذل كل الجهود الممكنة لرفعة اسم بلاده وتحقيق الانتصار ولكن دائما الرياضة تخضع للفوز أو الخسارة، ولكنها كانت خسارة مشرفة .

ووجهت أبوغالي، تحية شكر وتقدير لوزير الشباب والرياضة وفريق عمله من شباب مصر علي جهدهم المشرف والمبهر في تنظيم البطولة، مؤكدة أن التجربة المصرية في التنظيم تعد نموذجا للشباب العربي في تنظيم الفعاليات الدولية وقت الأزمات وتؤكد قدرة مصر على تنظيم البطولات العالمية الكبرى في مختلف ميادين الرياضة.

وكانت مصر استضافت النسخة الـ27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، وذلك خلال الفترة بين 13 و31 يناير ٢٠٢١.