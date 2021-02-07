وزير الاتصالات للنواب: نمتلك مننصة إلكترونية تضم مليون مشترك وتقدم 45 خدمة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هدف الوزارة هو بناء مصر الرقمية عبر التحول الرقمي.

وقال طلعت إن التحول الرقمي يتمثل في الخدمات التي تقدم للمواطنين عبر الخدمات الإلكترونية الحديثة وأضاف أن استراتيجية الوزارة قائمة على أن تجعل من المواطن المصري الهدف الأسمى لتقديم الخدمات.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من البيئة التحتية لمصر الرقمية من خلال ربط قاعدة تعاملات المواطن مع الحكومة، وميكنة إجراءات الحكومة. ونمتلك مننصة إلكترونية يشترك بها مليون مواطن وتقدم 45 خدمة من بينها المرور.

وقال الوزير عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الهدف من عمل الوزارة وفلسفتها هو بناء مجتمع رقمي لتقديم كافة الخدمات والإدارة والاعتماد علي الوسائل الرقمية الحديثة وبناء مصر الرقمية وهذا يكون من خلال عدد من المحاور الأول هو التحول الرقمي وهذا يعني تقديم الخدمات من خلال الوسائل الرقمية الحديثة وبدانا منذ عام 2016 في بناء البنية المعلوماتية المصرية وهو ربط لكل المعلومات والبيانات من خلال 70 قاعدة بيانات لدي الحكومة المصرية وتم بناء تلك البنية المعلوماتية ثم بدأنا ميكنة أعمال الحكومة.

وتم طرح هذا الأمر ويشترك فيها أكثر من مليون مواطن وتقدم أكثر من 45 خدمة منها ترخيص السيارات واستخراج الرخصة وتجديدها أو أي إجراء متعلق بذلك وكذلك حزمة التموين والدعم وبطاقات التموين,

وأشار الوزير بأن المحور الخاص بالتوكيل والتوثيق والآن يستطيع المواطن أن ينهي 90 % من خدمات التوثيق والتوكيل من خلال الخدمة الرقمية وكذلك خدمات أخري وسيتم تنفيذ أكثر من 21 خدمة جديدة سيتم إطلاقها في الربع الأول من هذا العام وهذا الأمر مصمم لاستخدامه من كل المواطنيين ومن خلال منصة مصر الرقمية ومن لا يستطيع التعامل معها فتحنا تنسيق وتعاون مع البريد من خلال مكاتب البريد أو من خلال مركز الاتصال من خلال خط ساخن للحصول علي تلك الخدمات وكذلك وسائل السداد