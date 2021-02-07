وزيرة البيئة توجه بمتابعة أعمال الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بسوهاج

استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة أعمال الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات طبقا للقانون 202 لسنة 2020، قام فريق من الجهاز بزيارة مصنع تدوير المخلفات بناحية دار السلام بسوهاج، والذي يتم حاليا الانتهاء من تنفيذه من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة و التنمية المحلية والتخطيط والهيئة القومية للانتاج الحربى ضمن المرحلة الأولى للمنظومة، ويستقبل المخلفات من مراكز دار السلام والبلينا وجرجا والمنشأة بما يقدر بحوالى 1000 طن/يوم، حيث تبين أن نسبة التنفيذ حوالى 60 % ومن المقرر تسليمه خلال شهر مايو القادم.

كما تم زيارة مدفن المخلفات المجاور للمصنع ، والذي يجري الانتهاء من تنفيذه على مساحة حوالى 7 فدان، ليستقبل المرفوضات الواردة من مصنع التدوير، وبلغت نسبة التنفيذ به حوالى 45 %، وقد تم تصميمه ليسمح بعمل توسعات به بإنشاء 11 خلية جديده حيث تبلغ المساحة الإجمالية للموقع حوالى 171 فدان.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لادراج خط جديد بالمصنع لاستيعاب كل الكميات الواردة من المخلفات، والأخذ فى الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية، بما يساعد على عدم إلقاء المخلفات على الطرق أو فى المصارف وخلافه، وزيادة العمر الافتراضى للمدفن، كما سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لانشاء مصنع تدوير بالظهير الصحراوى فى العام المالى القادم لخدمة المراكز الشمالية والتى يتولد منها مخلفات يوميا حوالى 1650 طن، وانشاء مدفن بجوار المصنع لاستقبال المرفوضات.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظة ومراكزها، والعاملين بفرع جهاز شئون البيئة بسوهاج على آليات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وتحقيق استدامتها.