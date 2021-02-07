بدء الجلسة العامة للبرلمان للاستماع لبيان وزير الاتصالات‎

افتتح المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، للاستماع لبيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء قرار اللجنة العامة للمجلس باستدعاء الحكومة لعرض بيانها.

ومن المقرر عقب إلقاء البيان يتم إبداء ملاحظات الأعضاء عليها وبعد ذلك يعقب الوزير، ثم يحال البيان إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على هيئة مكتب المجلس.

ويستكمل المجلس الاستماع لبيانات الحكومة في جلسة غد الإثنين، بعرض بيان وزيرة التخطيط، عن إنجازات الوزارة وخطة العمل المستقبلية.

فيما تشهد جلسة الثلاثاء مناقشة 7 تقارير من اللجان النوعية، في مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنةالدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ويستمع المجلس إلى بيان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والمعلومات حول ما انجزته الوزارة من برنامج الحكومة

ويناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء،بجلساته العامة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام ‏قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وهو مشروع القانون الذي يناقش منذ فترة طويلة ومن المنظر ان يعرض على الجلسة لماقشة مواده تمهيدا للموافقة عليه

كما يناقش المجلس عدد من الاتفاقيات، منها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقدرين الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليارين ياباني ‏للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية و التعديل الرابع الاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر ، و التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، و مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر