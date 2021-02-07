السكة الحديد تعلن دخول برج ابوحماد ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات

اعلنت هيئة السحة الحديد دخول برج ابو حماد ٠ ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنها/ بورسعيد بطول ٢١٤ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز العالمية بنظام الكتروني والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4
ويتحكم برج ابو حماد في عدد ٢٧ سيمافور ضوئي وعدد ٣ مزلقانات تعمل اوتوماتيكيا وعدد ٢٠ موتور تحويلة
يهدف تحديث نظم إشارات السكك الحديدية إلى استبدال النظام الحالي (الكهربائي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان
و يتضمن تحديث نظم الإشارات والاتصالات متابعة القطارات لحظة بلحظة وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، والنظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
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