«ليفاندوفسكي» قبل مواجهة المارد الأحمر.. الفريق البافاري هو الأقرب للفوز بلقب كأس العالم للأندية

"نحن الأقرب للفوز بلقب كأس العالم للأندية"... هذا ما قاله اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني للموقع الرسمي للاتحاد الدولي بكرة القدم، والذي يستعد لملاقاة النادي الأهلي في مباراة تارخية مؤهلة لنهائي البطولة، وهي المباراة التي يعول عليها جماهير المارد الأحمر لتحقيق انجاز يفوق انجاز 2006 عندما حصل الفريق علي المركز الثالث.

وأضاف ليفاندوفسكي أن الفريق البافاري هو الأقرب للفوز بلقب كأس العالم للأندية، ولكن لتحقيق ذلك يجب على اللاعبين التركيز بنسبة 100%، مشيرا غلي أن البايرن أفضل فريق في أوروبا، ويواجه فى تلك البطولة أفضل الفرق من القارات الأخرى.

وأضاف قائد الفريق البافاري أن المشاركة فى كأس العالم للأندية هو أمر مميزًا حقًا بالنسبة لنا، ليس فقط بالنسبة لي، إنه أفضل فريق فى أوروبا يلعب ضد أفضل الفرق من القارات الأخرى، سيكون بالنسبة لنا تحديا جديدا، ونريد الفوز بهذا اللقب بالتأكيد ".

وأكد ليفاندوفسكي، "أعتقد أننا إذا فزنا بكأس العالم للأندية هذه فسيكون أحد أكبر الإنجازات التاريخية فى كرة القدم بأكملها، نحن نعلم أننا قريبون جدًا، ولكن علينا أن نبقى مركزين بنسبة 100 فى المائة، سيكون الأمر مميزًا حقًا".

وبسؤاله عن كون هذ الموسم هو الأفضل في مسيرته قال ليفاندوفسكي، "كنت أسمع لسنوات أن هذا هو أفضل ليفاندوفسكي، لا يهم كم عمري، ولا يزال بإمكاني التحسن وتحسين مهاراتي، لكنني أعلم أننى أشعر بشعور جيد، وأحاول كن أفضل ليفاندوفسكي كل موسم ".

وعن الفوز بجائزة الأفضل قال مهاجم بايرن ميونخ، "فى اللحظات الأولى لا تدرك بالضبط ما يعنيه ذلك، ولكن خلال الأيام والأسابيع التالية تدرك أنك ربما فزت بأهم لقب في حياتك. لقد كان مذهلاً. لكن أعلم أن ذلك كان بسبب ما فزنا به كفريق".