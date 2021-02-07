نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافتات ومنشورات بانتخابات المرحلة الأولى للمحامين بشمال الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت نقابة محامي شمال الجيزة الفرعية، زحاما من قبل أنصار المرشحين، والذين حرصوا على توزيع كتيبات ولافتات عليها صور وأسماء المرشحين ورقم كل مرشح في كشوف الانتخابات.

وتشهد اللجان إقبالا من المحامين مع الساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية صباح اليوم، بمقر النقابة الفرعية للمحامين بشمال الجيزة، بميدان الكيت كات بحي إمبابة.

وجديرا بالذكر، تواجد قوات من الشرطة لتأمين العملية الانتخابية، وتسيير حركة المرور أمام مقر النقابة، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وتضم المرحلة الأولى بالانتخابات والمقرر إجراؤها يوم الأحد 7 فبراير، ولمدة يوم واحد والاعادة يوم 14 فبراير هى نقابات شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

فيما تضم المرحلة الثانية والمقرر اجراؤها يوم الاثنين 8 فبراير والإعادة يوم 15 فبراير هى نقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، وشبرا الخيمة، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، وههيا، وطنطا، ودكرنس، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ودمنهور، وإيتاى البارود، والإسكندرية، ومرسى مطروح.

وقال وكيل مجلس نقابة المحامين مجدى سخي، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، فى تصريحات صحفية سابقة إنّ اللجنة انتهت من إعداد الإجراءات اللوجستية لانعقاد الجمعيات العمومية لإجراء الانتخابات.

وردا على تساؤلات المحامين، أوضح «سخي» أنّ كل لجنة فرعية سيكون بها 4 صناديق لانتخاب النقيب الفرعي، عضو الشباب، مقاعد العضوية، والتصويت على ميزانيات النقابة الفرعية عن أعوام 2016، 2017، 2018، و2019

وأشار سخي، إلى أنّ الناخب سيختار مرشح واحد لمقعدى النقيب الفرعي، وعضو الشباب، مضيفا: «تمثل كل جزئية فى مجلس النقابة الفرعية بعضو، ويتكون المجلس بحد أدنى من 7 أعضاء يختارهم الناخب من بين جميع المرشحين، دون التقيد بالجزئية المرشح لها، بوضع أى علامة فى ورقة إبداء الرأي».

وحال زادت عدد الجزيئات عن 7، قال وكيل مجلس النقابة: «ما زاد عنها يختار الناخب المرشحين وفقا لعدد الجزئيات للنقابة الفرعية التابع لها، وموضح فى ورقة إبداء الرأى عدد مقاعد العضوية لمجلس النقابة الفرعية، ولدينا أكبر نقابة تضم 14 جزئية، أى أنّ الناخب سيختار حينها 14 عضوا».