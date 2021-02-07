نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات هامة من الرئيس السيسي بشأن واقعتي عقار الإسكندرية وفيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أمس السبت، بعدة تصريحات هامة بشأن واقعة عقار فيصل المحترق.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات رئيس الجمهورية بشأن عقار فيصل المحترق:

سبب واقعتي عقار الإسكندرية وفيصل:



علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على واقعة عقار الإسكندرية المخالف، قائلا: "عايزين نستفاد من هذه المشكلة لنعرف حجم الأزمة في بلادنا".

وأكد "السيسي"، أن واقعتي عقار الأسكندرية وفيصل هما تمثيلا للواقع الذي نعيشه، لافتا إلى أنه عندما تفقد منطقة الكيلو 4 ونصف وجد عمارات تصل إلى 14 طابقًا، والمسافة بين العقارات صغيرة جدا.

وتابع، أن عرض الشارع عبارة عن مترين، مضيفا: "تلاقي نفق بين العمارات تمشي فيه"

كما أكد أن الدولة عندما توجهت للتعامل مع مخالفات البناء، والبناء على الأراضي الزراعية، منذ 3 سنوات كان الهدف أن يعرف المواطنين أن هناك مشكلة كبيرة، منوها بأن أحد أسباب هذه المشكلة هو غياب الدولة، معلقًا: "إحنا بنتكلم في ألف ولا 10 آلاف ولا في 100 ألف ولا في مليون.. إحنا بنتكلم في ملايين".

حل مشكلة عقار الإسكندرية:

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن متوسط الشقة 400 ألف جنيه، أي أن الإسكندرية تحتاج إلى 400 مليار جنيه فقط لحل الأزمة، منوها بأن حل أزمة العشوائيات في مصر يحتاج إلى 3 أو 4 تريليونات جنيه.

وأضاف: "أوعوا تفتكروا لما يكون عندي 200 ألف مخالفة في الإسكندرية هقدر أمشيهم واوديهم حتة تانية.. مقدرش، عايز أوفر لهم مليون شقة".



البناء العشوائي مشكلة تهدد الدولة:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البناء العشوائي مشكلة كبيرة تواجه الدولة، ولكن الدولة تعمل على حلها، لافتا إلى أن إنشاء 24 مدينة جديدة يستهدف حل هذه الأزمة.

وأشار الي "إحنا دارسين حالتنا وفاهمين بنعمل إيه.. ولكن لما يكون في 200 ألف حالة مخالفة بالإسكندرية نقلهم صعب"، مضيفا: "ولكن مع بعض هنقدر ونستطيع".

واستكمل "أنا مقولتش كلام أنا معملتوش، وبنعالج المشاكل بالمراحل"، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تقليل حجم النمو العشوائي.

500 مليار جنيه لتمويل العقارات:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر يوجد لديها مشكلة تحتاج إلى تكاتف الجميع ليس من أجل إنهائها ولكن حتى لا ترتفع، مشيرًا إلى أن مشكلة السكن غير المخطط تحتاج إلى فترة طويلة لتصفيتها.

وأضاف أن عمارات طويلة ومرتفعة في شارع متر ونصف فقط، معلقا: "انتوا مش مندهشين من فكرة أن أحنا داخلين على قرى ومخططين 500 مليار جنيه!! مش مستغربين!!".

وتابع: " كم المطلوب ضخم والدولة مش قادرة توفر، فإنت عشان تعمل كله في 3 سنوات، صدقني المبلغ مش المشكلة.. المشكلة الإجراء الهندسي والتنظيمي اللي إجنا هنعمله للقرى.. لأن كل قرية مش زي التانية.. وكل واحد بيفكر في الموضوع حسب وجهت نظره".

توجيه عاجل بشأن الوحدات السكنية:



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستغلال الأراضي الفارغة التابعة للدولة التي يمكن تحويلها بقرار لإنشاء هذه الوحدات، متابعا أن هذه الوحدات يمكن أن تكون البحيرة أو في طنطا، وخاصة المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي.

كما وجه الهيئة الهندسية بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل مراكز المحافظات الرئيسية.

