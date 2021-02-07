وزير الاتصالات: لدينا اليوم المنصة الإلكترونية يشترك بها مليون مواطن وتقدم 45 خدمة من بينها المرور

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو طلعت، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هدف الوزارة هو بناء مصر الرقمية عبر التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه لدينا اليوم المنصة الالكترونية ويشترك بها مليون مواطن وتقدم 45 خدمة من بينها المرور.

وقال الوزير عمرو طلعت خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن الهدف من عمل الوزارة وفلسفتها هو بناء مجتمع رقمي لتقديم كافة الخدمات والإدارة والاعتماد على الوسائل الرقمية الحديثة وبناء مصر الرقمية وهذا يكون من خلال عدد من المحاور، الأول هو التحول الرقمي وهذا يعني تقديم الخدمات من خلال الوسائل الرقمية الحديثة، لافتًا إلى أنه تم البدء منذ عام 2016 في بناء البنية المعلوماتية المصرية وهو ربط لكل المعلومات والبيانات من خلال 70 قاعدة بيانات لدي الحكومة المصرية وتم بناء تلك البنية المعلوماتية ثم بدأنا ميكنة أعمال الحكومة.

وأوضح "طلعت" أنه تم طرح هذا الأمر واشترك فيها أكثر من مليون مواطن وتقدم أكثر من 45 خدمة منها ترخيص السيارات واستخراج الرخصة وتجديدها أو أي إجراء متعلق بذلك وكذلك حزمة التموين والدعم وبطاقات التموين.

وأشار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن المحور الخاص بالتوكيل والتوثيق والآن يستطيع المواطن أن ينهي 90 % من خدمات التوثيق والتوكيل من خلال الخدمة الرقمية وكذلك خدمات أخري، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ أكثر من 21 خدمة جديدة سيتم اطلاقها في الربع الاول من هذا العام وهذا الأمر مصمم لاستخدامه من كل المواطنين ومن خلال منصة مصر الرقمية ومن لا يستطيع التعامل معها فقد فتحنا تنسيق وتعاون مع البريد من خلال مكاتب البريد أو من خلال مركز الاتصال من خلال خط ساخن للحصول علي تلك الخدمات وكذلك وسائل السداد.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

