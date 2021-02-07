محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة بني هلال بمصر القديمة

وأكد المحافظ، أن الإزالة تتم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم وفي إطار تطوير المنطقة الأثرية المحيطة بسور مجرى العيون.

محمد يوسف

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