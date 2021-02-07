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محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة بني هلال بمصر القديمة

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بني هلال العشوائية بجوار سور مجري العيون بشارع حسن الانور بحي مصر القديمة والتي تضم ١٦٤ عقار بإجمالي ٦١٨ أسرة.

وأكد المحافظ، أن الإزالة تتم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم وفي إطار تطوير المنطقة الأثرية المحيطة بسور مجرى العيون.

وأكد اللواء خالد عبد العال انه يتم تسكين الأسر المستحقة بمشروع الاسمرات في وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومزودة بجميع الخدمات اللازمة .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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