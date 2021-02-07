نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية قطة حضرت دروس العلم مع "أسامة الأزهري" فقبلته وانصرفت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حكى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، قصته مع القطة التي صعدت بجواره أثناء درسا بالجامع الأزهر.

وقال الأزهري عبر الفيسبوك: كنت ألقي الدرس في الجامع الأزهر الشريف، قبل عدة سنوات، فجاءت، كأنها تعرف طريقها، وتركت كل من المجلس من الطلاب، وصعدت إلى الكرسي بجواري، فظننتها ستجلس أو تنام بجانبي، وسعدت كثيرا لهذا، إلا أنها فاجئتني بأن صعدت إلى مسند الكرسي، وما زالت تصعد حتى قربت وجهها مني كأنها تقبلني، ثم انصرفت.

نشر عدد من تلاميذ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، وصية أستاذهم بقراءة ختمة قرآنية على روح الدكتورة عبلة الكحلاوي وذلك عبر صفحاتهم على الفيسبوك.

وسارع عدد من كبير من أبناء وتلامذة الشيخ أسامة الأزهري في تلبية دعوته، وقراءة القرآن الكريم وإهداء ثوابه إلى روحها الطاهرة، حيث ساهم في ذلك أيضًا عددًا كبيرًا من أصدقائهم.

وكتب الداعية هشام محمود الأزهري عبر صفحته على الفيسبوك: قيامًا ببعضِ حقِّها علينا، وعمَلًا بالوصيِّةِ التي أوصانا بها شيخُنا سيدي الدكتور أسامة الأزهري نشرع بعون الله تعالى في قراءة ختمة قرآنية على رُوْحِ سيدتِنا العالمة العاملة، الوليَّةِ الصالحةِ، شيخةِ مشايخِنا، الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي..

وأضاف: علىٰ من يرغب مشاركَتَنا في هذا العمَلِ الصالحِ، وفي هذا الواجب المحتَّمِ، وفي تنفيذ هذه الوصيَّةِ البارَّةِ ان يكتب الجزءَ الذي يستطيع قراءَته، ثم يعود بعد الانتهاء من قراءتِهِ فيكتب ( تمَّ) على نفسِ تعليقِهِ؛ حتى نتأكَّد من ختم القرآن ختمةً واحدةً كاملةً على الأقلِّ.. نسأل الله تعالى للفقيدةِ الغالية الرحمةَ الواسعة، وإنا لله وإنا إليهِ راجعون.