نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتكلفة 5 مليارات جنيه.. وزير الاتصالات يستعرض منظومة ميكنة إنفاذ القانون أمام البرلمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو طلعت، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة ميكنة إنفاذ القانون، والتي تضم أقسام الشرطة، مشيرًا إلى أنه تمت ميكنة 7 محافظات و77 نيابة وجميع المحاكم الابتدائية وجميع الهيئات والمحاكم القضائية.

وأوضح "طلعت" خلال إلقاء بيان وزارته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تمت الميكنة بتكلفة 5 مليارات جنيه وذلك بهدف أن تتكامل منظومة العدالة بشكل رقمي، لافتًا إلى أنه يتم تقديم 361 خدمة توثيق وتم إضافتها لمكتب البريد.

وكشف وزير الاتصالات عن مشروع تجديد الحبس الاحتياطي، وإجراء تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد في القاهرة والإسكندرية، مؤكدا أنه سيتم استكمال باقي المحافظات حيث يقينا كُلفة النقل والمخاطر من نقل سجناء الاحتياطي.

وعن ميكنة أملاك الدولة، قال "طلعت" إنه تمت ميكنة مليون و70 ألف أصل ورصد الإيرادات، بالإضافة إلى ميكنة العقارات فكل عقار سيكون له رقم قومي لإزالة اللبس والخلط في العناوين، مشيرا إلى أن هناك منظومة التراخيص العقارية سواء تراخيص البناء أو الإزالة وحوكمة التراخيص.

وعن بناء القدرات والتدريب قال وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن العنصر البشري هو أثمن ما نملكه ونسعى أن يكون تدريبًا من أجل التوظيف ونأخذ في اعتبارنا السوق المحلي والدولي لنمكن شبابنا من الالتحاق بسوق العمل في دولة أخرى من خلال شبكة الإنترنت.

وأوضح أنه في عام 2018 2019 قمنا بندرب 4 آلاف شاب بكلفة 5 ملايين ثم قمنا في العام المالي السابق بتدريب 13 ألف شاب، ونستهدف في المستقبل تدريب 115 شاب بكلفة 400 مليون جنيه.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

