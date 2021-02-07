نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الاتصالات يكشف لـ"النواب" تقدم ترتيب مصر في سرعة الإنترنت بأفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو طلعت، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

من جانبه، كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا، تقدم ترتيب مصر في سرعة الإنترنت الأرضي في أفريقيا من المركز 40 بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019 إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت ثانية في ديسمبر 2020.

وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات أكثر من 2 مليار جنيه، مؤكدًا أنه تم إنفاق استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الانترنت خلال العامين الماضيين و5.5 مليار جنيه للعام الحالي.

وكشف الوزير، الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية من إجمالي 32500 مبنى حكومي على مستوى الجمهورية مستهدف ربطهم خلال 24 شهرا باستثمارات 6 مليارات جنيه.

وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدء تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة في مليون منزل بـ51 مركزا.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

