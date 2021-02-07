أحمد زيدان يطالب بمركز إعلامي لوزارة الكهرباء للتواصل مع المواطنين

طالب النائب احمد زيدان، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة استخدام الغاز الطبيعى، فى انتاج الكهرباء حيث استخدم الغاز الطبيعى، على حساب المازوت، وصلت نسبة توزيع الغاز إلى 94.14 جعل مصر تتقدم 19 مركز، طبقا لمؤشر الحصول على الكهرباء الصادر من البنك الدولى، لتصبح فى المركز 77 بدلا من 97 فى العام 2019، أضاف:" ومن هنا تبرز أهمية استخدام الغاز الطبيعى، فى انتاج الكهرباء.
كما وجه سؤال لوزير الكهرباء، إلى اى مدى وصل التنسيق بين وزارة الكهرباء، ووزارة البترول لاستخدام الغاز الطبيعى فى الكهرباء.
أحمد زيدان يطالب بزيادة التسويق الإعلامى لضوابط فواتير الكهرباء
وأكد وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، أحمد زيدان، على زيادة نسبة المشتركين فى الشبكة القومية لخدمات الكهرباء فى عام 2020، ليصل إلى ما يقارب 37.4 مليون مشترك، ووصلت العدادات مسبوقة الدفع 9.7 مليون عداد، بينما وصلت العدادات الذكية إلى 197 ألف لأنها لا تحتاج إلى كارت، ولكن ترتبط بمراكز التحكم .موجه سؤالا آخر هل هناك تنسيق فى التحول الرقمى ،بين وزارة الكهرباء ،ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وطالب النائب أحمد زيدان، بزيادة التسويق الإعلامى، لضوابط فواتير الكهرباء، حيث أن الرأي العام، يفتقر إلى معلومات، بشأن ضوابط حساب فواتير الكهرباء، مما يثير قلق المواطن احيانا، وذلك من خلال إطلاق مركز إعلامي للوزارة.
جاء هذا خلال كلمته، تعقيبا على بيان وزير الكهرباء والطاقة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ضمن مجموعة الجلسات التى دعا إليها المجلس لسماع بيانات الحكومة ،حول مدى تنفيذها للبرنامج الحكومى، فى الفترة ما بين 2018 و2020، فى إطار تفعيل الدور الرقابى للمجلس.
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