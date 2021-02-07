سالي عبدالسلام- ارشيفية
أعلنت الاعلامية سالي عبد السلام عن تعرضها لإصابة في عينها، ما ترتب عليه وقف تصوير البرنامج الذي تقدمه "قصة حقيقية".
ونشرت سالي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة لعينها توضح أنها تعاني من وجود 3 "دمامل" ولا تستطيع فتحها، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.
إصابة الاعلامية سالي عبدالسلام
وكتبت: "زي ما اتفقنا هنزل الحلو والوحش وقرار فى حياتى خلاص عشان مش هاخد السوشيال ميديا فى الحلو بس!! لأول مرة فى حياتى أوقف تصوير بسبب 3 دمامل فى عينى مش عارفة افتح عينى منهم".
وأضافت سالي: "بعد ما جيت وقاوحت وقلت هصور ونجرب! مقدرتش أكمل!!! سبحانه! الحمد لله فى كل ضراء و سراء يا الله ...الحمدلله ..رضا!".
واختتمت الاعلامية سالي عبد السلام حديثها، قائلة: "معرفش هتخف فى قد ايه! هتحتاج أي تدخل غير العلاج ولا لا! هنرجع فى قد ايه! معرفش بس الحمدلله..ادعولى ..أنا بدعى لأى حد يأمنى ادعيله".
قصة إلغاء زفاف سالي عبد السلام
قالت سالي في حلقة سابقة: "لم أكن أعرف أو أتخيل أن رسايلكم وتعليقاتكم هي الي حتجبر بخاطري وخاطر كل فريق العمل لأننا كلنا شبه بعض.. شكرا لكم، يمكن ناس كتير متعرفش أنا كنت باجي معيطة قبل كل حلقة مش مكسوفة أن أقول إني كنت معيطة.. أهلي دائما بستنوا مني أن ابقى قوية وعادي ومهيمكيش وكبري وايه الي حصل، الي حصل أن المرة دي منيت نفسي أوي".
واردفت : "أنا مش حقول إن اختياراتي غلط أنا ما بختارش أنا ممكن ألاقيني داخلة في قصة وانا مخترتش بختار أنه يبقى شخص مناسب زي ما المجتمع بيقول يبقى شخص ينفع بختار السكينة والمودة والرحمة مش زي ما الناس أغلبيتها بيقولوا دي بتتنك دي مش عاجبها العجب".
وتابعت: "كنت منية نفسي إني حكتب كتابي وكنت حتجوز بس الموضوع ما مشيش يعني لأن أغلبة الي بنعرفهم مبقوش قد المسؤولية ومبقوش رجالة مبقوش يستاهلوا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة الاعلامية سالي عبد السلام تتسبب في إيقاف برنامجها.."تفاصيل" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.