إصابة الاعلامية سالي عبد السلام تتسبب في إيقاف برنامجها.."تفاصيل"

أعلنت الاعلامية سالي عبد السلام عن تعرضها لإصابة في عينها، ما ترتب عليه وقف تصوير البرنامج الذي تقدمه "قصة حقيقية".

ونشرت سالي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة لعينها توضح أنها تعاني من وجود 3 "دمامل" ولا تستطيع فتحها، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

إصابة الاعلامية سالي عبدالسلام

وكتبت: "زي ما اتفقنا هنزل الحلو والوحش وقرار فى حياتى خلاص عشان مش هاخد السوشيال ميديا فى الحلو بس!! لأول مرة فى حياتى أوقف تصوير بسبب 3 دمامل فى عينى مش عارفة افتح عينى منهم".

وأضافت سالي: "بعد ما جيت وقاوحت وقلت هصور ونجرب! مقدرتش أكمل!!! سبحانه! الحمد لله فى كل ضراء و سراء يا الله ...الحمدلله ..رضا!".

واختتمت الاعلامية سالي عبد السلام حديثها، قائلة: "معرفش هتخف فى قد ايه! هتحتاج أي تدخل غير العلاج ولا لا! هنرجع فى قد ايه! معرفش بس الحمدلله..ادعولى ..أنا بدعى لأى حد يأمنى ادعيله".

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قالت سالي في حلقة سابقة: "لم أكن أعرف أو أتخيل أن رسايلكم وتعليقاتكم هي الي حتجبر بخاطري وخاطر كل فريق العمل لأننا كلنا شبه بعض.. شكرا لكم، يمكن ناس كتير متعرفش أنا كنت باجي معيطة قبل كل حلقة مش مكسوفة أن أقول إني كنت معيطة.. أهلي دائما بستنوا مني أن ابقى قوية وعادي ومهيمكيش وكبري وايه الي حصل، الي حصل أن المرة دي منيت نفسي أوي".

واردفت : "أنا مش حقول إن اختياراتي غلط أنا ما بختارش أنا ممكن ألاقيني داخلة في قصة وانا مخترتش بختار أنه يبقى شخص مناسب زي ما المجتمع بيقول يبقى شخص ينفع بختار السكينة والمودة والرحمة مش زي ما الناس أغلبيتها بيقولوا دي بتتنك دي مش عاجبها العجب".