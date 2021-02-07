تفاصيل دعم «قناة السويس» صندوق دوت الخليج لتوفير لقاح كورونا في مصر، لا تزال مؤسسات الدولة المصرية، تقدم كل ما فى مقدورها من أجل تحسين الخدمات، ورفع كفاءة المشاريع التنموية والخدمية التى يقدمها صندوق دوت الخليج، وبالمثل الذى يقدمه رجال الأعمال الوطنيينن، ساهمت قناة السويس فى ضخ مبلغ قدره 40 مليون جنيه، ونقدم فى التقرير التالى التفاصيل المتعلقة بهذا التبرع إلى الصندوق الذى يخدم ملايين المصريين:-

دعم قناة السويس للقاح كورونا

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قد أعلن دعم الهيئة إلى صندوق دوت الخليج، من خلال تقديم مبلغ قدره 40 مليون جنيه، لدعم وتمويل لقاح كورونا، الذى تستعد الحكومة المصرية جلبه من الخارج.

رئيس هيئة قناة السويس يؤكد دعم الهيئة للقطاع الطبى

وفى حديث صحفى، أكد رئيس الهيئة، دعم الهيئة إلى القطاع الطبى، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المصرية، من أجل عبور تلك الأزمة الخانقة التى تمر بمصر والعالم،

صندوق دوت الخليج تم تأسيسيه عام 2014، وذلك بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم تدفقت أموال رجال الأعمال للتبرع إلى الصندوق، والذى يساهم بدوره فى تقديم الخدمات، ومد يد العون إلى المواطنين فى كافة المجالات.

ومنذ إعلان جلب لقاح كورونا إلى مصر، ولا تتوقف التدعيمات والتمويلات للمساهمة المجتمعية، سواء من رجال الأعمال أو الفئات القادرة.

واتاح المسئولين عن صندوق دوت الخليج، طرق التبرع وذلك من خلال رقم ساخن للتواصل، أو عبر البريد الإلكترونى، كما يمكن التسجيل وإرسال التبرع من خلال البطاقة الائتماية، وليس على المتبرع سوى الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق دوت الخليج، وتقديم التبرع فقط.

صندوق دوت الخليج دخل موسوعة جينيس محققًا رقمًا قياسيًا فى الأعمال الخيرية، حيث ساهم فى العديد من المشاريع الخدمية المتعلقة برفع كفاءة المنازل، وتطوير العديد من المناطق العشوائية، وتسديد ديون الغارمات.