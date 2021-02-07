النائب إيهاب الطماوي: تشريعية النواب تبدأ مناقشة لائحة الشيوخ عصر اليوم بعد إحالتها من رئيس المجلس

أعلن النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بدء اللجنة في مناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ في الثالثة من عصر اليوم الأحد، بعد إحالتها من رئيس الجمهورية لمجلس النواب، والذي قام المستشار حنفي جبالي بدوره بإحالتها للجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.

النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون التشريعية ولائحة الشيوخ

اللائحة حددت عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات، واللائحة تضمنت جزاءات برلمانية، حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، التي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر، وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية.

14لجنة نيابية بمجلس الشيوخ

اللائحة تضمنت 14 لجنة برلمانية، مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى، حال وجود حاجة إلى ذلك، كما نصت علي أنه من حق كل حزب تشكيل هيئة برلمانية بأكثر من عضوين، ويخطر رئيس المجلس، بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة، كما نصت علي أنه إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال فى شركة أو كيان تجاري، عليه أن يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريك، أو يبيع هذه الأسهم، طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.

دوت الخليج ينشر النص الكامل للائحة الشيوخ بعد إحالتها للجنة التشريعية بمجلس النواب