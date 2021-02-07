انتقادات برلمانية لوزير الاتصالات .. المواطن ينتظر من الفجر للعصر أمام البريد

انتقد النائب محمد السطوحي ، الخدمات التى تقدمها مكاتب البريد للمواطنين ، مطالبا وزير الإتصالات بضرورة إعادة النظر ،في تلك الإشكالية التي تؤرق اصحاب المعاشات .

ووجه النائب حديثه ، لوزير الإتصالات الذي شارك فى أعمال الجلسة العامة ، قائلا :" الناس أصحاب المعاشات بتقعد من صلاة الفجر لعند صلاة العصر في الحر والبرد.. وبيرجعوا بيوتهم ولم يقبضوا معاشاتهم .

وواصل النائب حديثه للوزير :" طورت البنية الأساسية في الوزارة ومكاتب البريد، ولكن المواطن المعني بالخدمة يعاني من الوقوف فى طوابير امام المكاتب ".

وأشار إلى أن المواطن لايعينيه تطوير المكاتب فقط ، ولكنه يهمه فى المقام الاول الحصول علي خدمة متكاملة ، مشددا على ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمواطن وحسن استقاله فى مكاتب البريد .