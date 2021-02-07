انتقد النائب محمد السطوحي ، الخدمات التى تقدمها مكاتب البريد للمواطنين ، مطالبا وزير الإتصالات بضرورة إعادة النظر ،في تلك الإشكالية التي تؤرق اصحاب المعاشات .
ووجه النائب حديثه ، لوزير الإتصالات الذي شارك فى أعمال الجلسة العامة ، قائلا :" الناس أصحاب المعاشات بتقعد من صلاة الفجر لعند صلاة العصر في الحر والبرد.. وبيرجعوا بيوتهم ولم يقبضوا معاشاتهم .
وواصل النائب حديثه للوزير :" طورت البنية الأساسية في الوزارة ومكاتب البريد، ولكن المواطن المعني بالخدمة يعاني من الوقوف فى طوابير امام المكاتب ".
وأشار إلى أن المواطن لايعينيه تطوير المكاتب فقط ، ولكنه يهمه فى المقام الاول الحصول علي خدمة متكاملة ، مشددا على ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمواطن وحسن استقاله فى مكاتب البريد .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتقادات برلمانية لوزير الاتصالات .. المواطن ينتظر من الفجر للعصر أمام البريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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