ريهام عبد النبى تطالب وزير الاتصالات بتطوير مكاتب البريد بمحافظة أسوان

علقت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، علي بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، الذى ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، قائلة:" هناك مشاكل للعاملين بقطاع الاتصالات فى محافظة أسوان، والتي تتمثل في عدم حصول العاملين المعينين بعد تاريخ ٢٠٠٣ على البدل النقدى وبدل الإقامة.

ريهام عبدالنبى تسلط الضوء على أزمة العاملين بقطاع الاتصالات

وأضافت ريهام عبدالنبى، عضو منجلس النواب، في كلمتها بالجلسة العامة، أن عمال وموظفى الهئية القومية للبريد بمحافظة أسوان يستغيثون من عدم صرف بدل الوجبة منذ شهرنوفمبر ٢٠١٩ على الرغم من حصولهم علي أحكام قضائية واجبة النفاذ، تمكنهم من صرف مستحقاتهم، مشيرة إلى عدم تطبيق لائحة العاملين وهيكلة الأجور الجديد إلا لصالح الإدارة العليا وتم تطبيقها منذ عام ٢٠١٧ بأثر رجعى لصالحهم منذ عام 2015.

وأشارت عضو مجلس النواب، ريهام عبدالنبى، إلى عدم توافير الكابلات اللازمه لإزله الأعطال والتركيبات الجديده مما يؤدى الى توسيع قائمه الانتظار لمن يطلبون الخدمه

وتسائلت عضو مجلس النواب ، قائلة : لماذا لا يتم تطوير مكتب البريد بقري ومركز إدفو؟ وأيضاً توسعه مكتب بريد المساكن الشعبيه بمدنيه إدفو وتحسين الشبكات بهذا المكتب وذلك لتجويد الخدمه نظراً لتوسع نطاق الخدمه فى هذه المكاتب.