أحمد بدوى لوزير الاتصالات: الانترنت لم يعد رفاهية في الوقت الحالي

النائب أحمد بدوى - أرشيفية
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: قطاع الاتصالات يمس كل المواطنين، مؤكدا أن الانترنت لم يعد رفاهية وإنما من الأساسيات.
وأعلن عضو مجلس النواب، أحمد بدوى، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، استجابة الوزارة لـ 70% من طلبات الإخاطة.
أحمد بدوى يعلن تطوير 860 مكتب
وأعلن النائب أحمد بدوي، تطوير 860 مكتب في 6 أشهر، موضحا أن عدد الطلبات حتى الآن 18 طلب، تم الرد على 16 طلب منها منذ أيام.
ودعا إلى ضرورة حصر باقي مكاتب البريد التي لم يصلها التطوير بالتنسيق مع النواب، فضلا عن حصر ما تم تطويرها لتركيب ماكينات صرف آلي.
وأكد أحمد بدوي، أن اللجنة على تواصل دائم من أجل تحسين خدمات الانترنت وكذلك خدمات الاتصالات، لاسيما في ظل شكاوى العديد من الأهالي بسبب ضعف الخدمات.
وأشاد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حل أزمة الخدمات التي تنهي رصيد العملاء، مشيرا إلى أنه تم عمل رقم موحد لإلغاء الخدمات التي تستهل الرصيد.
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