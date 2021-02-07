اتصالات النواب: الإنترنت لم يعد رفاهية.. ونعمل على تطوير الخدمة

جدة - نرمين السيد - وأشار فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إلى استجابة الوزارة لـ 70% من طلبات الإحاطة.

وأعلن النائب أحمد بدوى، تطوير 860 مكتب بريد فى 6 أشهر، موضحا أن عدد الطلبات حتى الآن 18 طلبا، تم الرد على 16 منها.

ودعا إلى ضرورة حصر باقى مكاتب البريد التى لم يصلها التطوير بالتنسيق مع النواب، فضلا عن حصر ما تم تطويرها لتركيب ماكينات صرف آلى.

وأكد أحمد بدوى، أن اللجنة على تواصل دائم من أجل تحسين خدمات الإنترنت وكذلك خدمات الاتصالات، لاسيما فى ظل شكاوى العديد من الأهالى بسبب ضعف الخدمات.

وأشاد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بدور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حل أزمة الخدمات التى تنهى رصيد العملاء، مشيرا إلى أنه تم عمل رقم موحد لإلغاء الخدمات التى تستهلك الرصيد.