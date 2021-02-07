جدة - نرمين السيد - وأشار فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إلى استجابة الوزارة لـ 70% من طلبات الإحاطة.
وأعلن النائب أحمد بدوى، تطوير 860 مكتب بريد فى 6 أشهر، موضحا أن عدد الطلبات حتى الآن 18 طلبا، تم الرد على 16 منها.
ودعا إلى ضرورة حصر باقى مكاتب البريد التى لم يصلها التطوير بالتنسيق مع النواب، فضلا عن حصر ما تم تطويرها لتركيب ماكينات صرف آلى.
وأكد أحمد بدوى، أن اللجنة على تواصل دائم من أجل تحسين خدمات الإنترنت وكذلك خدمات الاتصالات، لاسيما فى ظل شكاوى العديد من الأهالى بسبب ضعف الخدمات.
وأشاد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بدور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حل أزمة الخدمات التى تنهى رصيد العملاء، مشيرا إلى أنه تم عمل رقم موحد لإلغاء الخدمات التى تستهلك الرصيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتصالات النواب: الإنترنت لم يعد رفاهية.. ونعمل على تطوير الخدمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.