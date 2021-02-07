إيهاب الطماوى: تشريعية النواب تبدأ مناقشة لائحة الشيوخ عصر اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلن النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بدء اللجنة فى مناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ فى الثالثة من عصر اليوم الأحد، بعد إحالتها من رئيس الجمهورية لمجلس النواب، والذى قام المستشار حنفى جبالى بدوره بإحالتها للجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى.





وحددت اللائحة عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستورى داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات، واللائحة تضمنت جزاءات برلمانية، حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، التى تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر، وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية. وتضمنت اللائحة 14 لجنة برلمانية، مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى، حال وجود حاجة إلى ذلك، كما نصت على أنه من حق كل حزب تشكيل هيئة برلمانية بأكثر من عضوين، ويخطر رئيس المجلس، بداية كل دور انعقاد بالممثل القانونى للهيئة، كما نصت على أنه إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال فى شركة أو كيان تجارى، عليه أن يعهد فى إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريك، أو يبيع هذه الأسهم، طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها فى القانون.

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