إنفوجراف.. جهود وزارة الكهرباء فى إقامة محطات جديدة وتوليد الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير الكهرباء إلى تنفيذ خطة عاجلة بإقامة محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة وصيانتها، وتطوير وضع الكهرباء وقدراتها تم فى وقت قياسى. والإنفوجراف التالى يوضح جهود وزارة الكهرباء فى إقامة محطات جديدة وتوليد الطاقة.

وتأتى جهود وزارة الكهرباء ضمن الخطة القومية للنهوض بالدولة المصرية فى المجالات الزراعية والصناعية والسمكية.

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