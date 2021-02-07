عاجل.. الصحة: إرسال 32 طن مساعدات طبية للسودان لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إرسال شحنة من المساعدات الطبية تبلغ 32 طنًا إلى دولة السودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم للقطاع الصحى بالسودان، فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الشحنة شملت 16 طنًا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى 16 طنًا من من الأدوية والمستلزمات الطبية تضم مستلزمات وقائية وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك لدعم الشعب السودانى الشقيق خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا. وأكد مجاهد استمرار الجسر الجوى الذى تم فتحه بين البلدين لدعم منظومة الصحة فى دولة السودان الشقيقة، حيث إنه منذ شهر أبريل عام 2019 وحتى اليوم، تم إرسال أكثر من 182.5 طن من المساعدات الطبية إلى دولة السودان الشقيقة، تشمل 21.5 طن ألبان أطفال، و 161 الأدوية بكافة أنواعها، ومحاليل، ومستلزمات طبية وجراحية، مستلزمات وقائية، بالإضافة إلى أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد.

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