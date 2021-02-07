الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى يهنئ حنفى جبالى لرئاسته مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - بعث مارتن شنجونج الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، بخالص التهنئة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمناسبة توليه رئاسة المجلس، متمنياً له التوفيق فى الاضطلاع بهذه المهمة الوطنية العظيمة.





وأشاد الأمين العام للاتحاد البرلمانى فى خطابه بدور وفاعلية مجلس النواب المصرى داخل أروقة المنظمة البرلمانية العالمية، من خلال عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى، وعضوية الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب وغيرها من أجهزة الاتحاد البرلمانى الدولى.

كما أشاد بجهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لزيادة نسب تمثيل المرأة داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما ترك أثراً إيجابياً يُحتذى به على جميع برلمانات المنطقة، داعياً إلى استمرار التعاون والشراكة الراسخة بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلمانى الدولى هو المنظمة الدولية التى تضم برلمانات دول العالم ذات السيادة، ويُعتبر المنظمة الوحيدة التى تمثل الفرع التشريعى على الصعيد العالمى، وتتمثل مهمة الاتحاد البرلمانى الدولى فى العمل على تعزيز مباديء الديمقراطية، والمساواة وتعزيز الشراكة بين الرجال والنساء، وتحقيق السلام والتعاون بين الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة، ويتصدى الاتحاد للعديد من القضايا العالمية من أجهزته ولجانه، ويلعب مجلس النواب المصرى دوراً بارزاً داخل الاتحاد البرلمانى الدولى من خلال المجموعات الجغرافية الإفريقية والعربية للتعاطى مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية.