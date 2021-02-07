برلمانى يطالب بوجود رقابة على شركات المحمول

وأشار خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، للتعقيب على بيان وزير الاتصالات، بأن العامة فى الشارع المصرى أصبحوا يحفظون عن ظهر قلب جملة السيستم واقع، مطالبا بإعادة تاهيل العنصر البشرى.
وانتقد النائب، عدم وجود رقابة على شركات المحمول من وزارة الاتصالات، سواء فى الفاتورة أو أداء الخدمة فى بعض المناطق، مؤكدا أن وسائل الاتصالات والرقمنة والإنترنت، أصبحت مرتبطة بحياتنا اليومية.
وتابع: خدمات الإنترنت سيئة، لافتا إلى أن مدينة الخانكة على سبيل المثال تعانى مع عدم وجود التليفونات الأرضية فيها.
كما أشار إلى أن الكارثة الحقيقة فى مشكلة الإنترنت تكمن فى أن الطلبة أصبحوا يتلقون التعليم عن بعد فى ظل وجود الجائحة الحالية، ولكن الانترنت غير متوفر بنسبة 70% قائلا :"أولادنا بيسألونا النت فين"، محذرا فى نفس الوقت من وجود نتيجة عكسية من خلال التعليم عبر الإنترنت.
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