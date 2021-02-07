برلمانى يطالب بوجود رقابة على شركات المحمول

جدة - نرمين السيد - أكد النائب محمد مدينة، أن المشكلة الحقيقة التى تواجه الموطنين خلال خدمات الرقمنة تتعلق بأن العنصر البشرى غير مؤهل، قائلا: دائما يحملون السيستم مشكلة تعطل الخدمات، والسيستمم برئ من ذلك".





وأشار خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، للتعقيب على بيان وزير الاتصالات، بأن العامة فى الشارع المصرى أصبحوا يحفظون عن ظهر قلب جملة السيستم واقع، مطالبا بإعادة تاهيل العنصر البشرى.

وانتقد النائب، عدم وجود رقابة على شركات المحمول من وزارة الاتصالات، سواء فى الفاتورة أو أداء الخدمة فى بعض المناطق، مؤكدا أن وسائل الاتصالات والرقمنة والإنترنت، أصبحت مرتبطة بحياتنا اليومية.

وتابع: خدمات الإنترنت سيئة، لافتا إلى أن مدينة الخانكة على سبيل المثال تعانى مع عدم وجود التليفونات الأرضية فيها.

كما أشار إلى أن الكارثة الحقيقة فى مشكلة الإنترنت تكمن فى أن الطلبة أصبحوا يتلقون التعليم عن بعد فى ظل وجود الجائحة الحالية، ولكن الانترنت غير متوفر بنسبة 70% قائلا :"أولادنا بيسألونا النت فين"، محذرا فى نفس الوقت من وجود نتيجة عكسية من خلال التعليم عبر الإنترنت.