سامح شكرى يبحث مع شربل وهبة تحريك الجمود فى المشهد اللبنانى

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الأحد، وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى شربل وهبة، للتباحث حول مُجمل العلاقات الثنائية، وسبل تحريك الجمود الحالى فى المشهد اللبنانى.





وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى أعرب لنظيره اللبنانى عن دعم مصر الكامل للبنان الشقيق وصولًا إلى حلحلة الجمود الراهن الذى يعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية.

وأكد شكرى رؤية مصر القائمة على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية تُعلى من مصلحة لبنان العُليا، وتحظى بدعم المجتمع الدولى على نحو يتسق مع الأسس الدستورية دون غيرها من المعايير التى أنتجت الأزمة الممتدة فى لبنان، وبما يُجنب لُبنان الشقيق الوقوع تحت تأثير قوى إقليمية أو داخلية لا تُعلى إلا أجنداتها الضيقة دون الالتفات إلى مصالح الشعب اللبنانى وصون مقدراته الوطنية، خاصة مع الوضع الاقتصادى الحالى الذى يشهده لبنان، وما يقتضيه من بدء فورى فى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية عقب تشكيل الحكومة.

من جانبه، عرض وزير الخارجية اللبنانى رؤيته لتطورات الوضع القائم فى لبنان، معربًا عن تقدير بلاده البالغ للدور المصرى الداعم سياسيًا واقتصاديًا للبنان من أجل الخروج من الوضع الحالى، مؤكدًا تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور مع مصر.