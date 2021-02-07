وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى أعرب لنظيره اللبنانى عن دعم مصر الكامل للبنان الشقيق وصولًا إلى حلحلة الجمود الراهن الذى يعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية.
وأكد شكرى رؤية مصر القائمة على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية تُعلى من مصلحة لبنان العُليا، وتحظى بدعم المجتمع الدولى على نحو يتسق مع الأسس الدستورية دون غيرها من المعايير التى أنتجت الأزمة الممتدة فى لبنان، وبما يُجنب لُبنان الشقيق الوقوع تحت تأثير قوى إقليمية أو داخلية لا تُعلى إلا أجنداتها الضيقة دون الالتفات إلى مصالح الشعب اللبنانى وصون مقدراته الوطنية، خاصة مع الوضع الاقتصادى الحالى الذى يشهده لبنان، وما يقتضيه من بدء فورى فى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية عقب تشكيل الحكومة.
من جانبه، عرض وزير الخارجية اللبنانى رؤيته لتطورات الوضع القائم فى لبنان، معربًا عن تقدير بلاده البالغ للدور المصرى الداعم سياسيًا واقتصاديًا للبنان من أجل الخروج من الوضع الحالى، مؤكدًا تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور مع مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى يبحث مع شربل وهبة تحريك الجمود فى المشهد اللبنانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.