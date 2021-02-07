"الأسقفية" تنظم يوما تدريبيا للأطفال ذوى الإعاقة لرعاية النباتات

وأضافت أن المركز حريص على تحقيق التباعد الاجتماعى بين الأطفال فى الفصول وإتخاذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لنقل العدوى حيث يضم الفصل الواحد ستة أطفال فقط مع مراعاة تعقيم الأيدى وغسلها كل نصف ساعة، لافتة إلى أن الأطفال يشعرون بالسعادة عندما يشاهدون النباتات التى قاموا بزراعتها وهى تنمو وتنضج أمامهم.
وتعمل مدرسة المنارة للاطفال ذوى الإعاقة بمنوف على تقديم برامج تربوية للأطفال ذوى الإعاقة بمدينة منوف و ما حولها لتحسين مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية والشخصية إلى جانب تقديم الدعم لأولياء أمورهم.
ومركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) وهى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر.
وفى العام 2003 تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.
كان مركز أركان الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية بالإسكندرية قد أعلن مواصلة مشروع "معا من أجل تنمية مصر" نشاطه بيوم ثقافى فنى للشباب تم فيه تقديم عروض بانتومايم تحاكي كيفية تأثير المجتمع على الفرد بالسلب والإيجاب وتأثير الفرد فى المجتمع كما تم عرض فقرات غنائية و فيلم بنت مصرية أحد نواتج مبادرة مشروع معًا من أجل تنمية مصر.
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